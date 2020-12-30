"الأمن العام": ضبط 206 قطعة سلاح ناري و227 قضية مخدرات

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 206 قطعة سلاح ناري، و227 قضية مخدرات، وتنفيذ 78772حكم قضائي متنوع.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 9 متهمين ارتكبوا 13 حادث متنوع، و25 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، و278 دراجة نارية مخالفة، وإعادة (3 دراجات نارية - سيارتين).

كما تم تحرير 22177 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.