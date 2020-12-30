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بعد 5 وقائع.. سقوط عصابة سرقة السيارات في الجيزة

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بعد 5 وقائع.. سقوط عصابة سرقة السيارات في الجيزة بعد 5 وقائع.. سقوط عصابة سرقة السيارات في الجيزة

مصراوي Masrawy

11:57 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 3 عناصر إجرامية كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك، وارتكاب 5 وقائع في الجيزة.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة السيارات "بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك" متخذين من دائرة قسمي شرطة "العمرانية، الطالبية" مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم في أحد الأكمنة المعدة لهم أثناء ترددهم على دائرة مركز شرطة أبوالنمرس.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم الوصول لمكان إخفاء السيارات المستولى عليها في تلك الوقائع لدى عميلين لهم لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس.
وتم استهداف العميلين وضبطهما، وبمواجهتهما بما جاء باعترافات المتهمين أيداها، وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها عدا إحداهما قاما ببيعها "خردة" .
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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