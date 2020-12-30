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تعلن تطوير "ترياق لكورونا" تصل فعاليته 99%

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روسيا تعلن تطوير "ترياق لكورونا" تصل فعاليته 99% تعلن تطوير "ترياق لكورونا" تصل فعاليته 99%

مصراوي Masrawy

12:05 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

موسكو - أ ش أ

أعلنت الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية عن تطوير دوائين جديدين لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

وقالت رئيسة الوكالة فيرونيكا سكفورتسوفا، خلال اجتماع مع رئيس الروسية ميخائيل ميشوستين، حسبما أفادت قناة " اليوم" اليوم الأربعاء: "إن أول هذين العقارين هو بمثابة ترياق لعدوى كورونا لتأثيره المباشر على الجراثيم المسببة للفيروس، واجتيازه الاختبارات قبل السريرية التي أظهرت سلامته التامة وعدم تأثيره على صحة الناس بنسبة فعالية 99%".

وأوضحت أن وكالتها قد أعدت الوثائق اللازمة لطلب الترخيص بإطلاق الاختبارات السريرية للدواء، معربة عن أملها أن يحدث ذلك بحلول نهاية العام الجاري.

وتابعت سكفورتسوفا: "إذا أثبتت التجارب السريرية فعالية هذا العقار، فإنه سيصبح أول دواء آمن وفعال ذا أثر مباشر ضد الفيروس.. مبينة أن الدواء الثاني - الذي اجتاز الاختبارات السريرية وتستكمل حاليا آخر مراحل تسجيله- يهدف للوقاية مما يسمى "عاصفة السيتوكين" وتخفيفها في حالات الإصابة البليغة بمرض (كوفيد-19)".

وتعني "عاصفة السيتوكين" الحالة التي يبدأ فيها نظام المناعة في جسم المصاب، في مهاجمة الخلايا السليمة وليس المريضة فقط.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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