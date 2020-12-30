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مكتبة الإسكندرية تصدر عددا جديدا من مجلة "ذاكرة "

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مكتبة الإسكندرية تصدر عددا جديدا من مجلة "ذاكرة مصر" مكتبة الإسكندرية تصدر عددا جديدا من مجلة "ذاكرة "

مصراوي Masrawy

12:12 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

أصدرت مكتبة الإسكندرية عددًا جديدًا من مجلة "ذاكرة " التي تلقي الضوء على أحداث ومعالم وشخصيات من تاريخ مصر.

وذكرت مكتبة الإسكندرية - في بيان اليوم الأربعاء، أن العدد الجديد يتناول في ملف خاص مدينة الإسكندرية، من حيث تجليات الفن والعمارة والإبداع بها، ويصف المدينة العريقة في افتتاحية العدد مدير المكتبة الدكتور مصطفي الفقي بأنها "العروس في ثوبها الجديد".

ويشمل العدد الجديد مقالات عن تاريخ جامعة الإسكندرية، ومحطة مصر للسكك الحديدية في نشأتها وتطورها، والمتحف اليوناني الروماني، فضلا عن مقالات عديدة متنوعة أبرزها الفن القبطي بعد مرور ألفي عام، واللوحة الجامعة في الخط العربي في عصر أسرة محمد علي.

كما يسلط العدد الضوء على مهنة بائع الطواف، والمراسيم الملكية التي نظمت عملها، والخدمة العسكرية في عهد محمد علي وخلفائه، وتاريخ كرة اليد المصرية في إِشارة إلى تنظيم مصر بطولة لكرة اليد خلال الفترة القادمة، وتتناول "ذاكرة مصر" رخا أول فنان كاريكاتير مصري (1910-1989)، وكذلك مئوية الفنان فريد شوقي، الذي أثرى السينما المصرية عى مدار تاريخه.

ومجلة ذاكرة مصر، التي احتفلت منذ شهور بمرور 10 أعوام على إصدارها، تمثل منبرا للباحثين والكتاب داخل مكتبة الإسكندرية وخارجها، لتقديم مقالات تحليلية قصيرة، تنشط ذاكرة القارئ بأحداث التاريخ، ومعالمه، وارتباط ذلك بالواقع المعاصر.. وقد أصدرت في الفترة الأخيرة عددا من الأعداد المهمة تناولت تاريخ كرة القدم في مصر، ومئوية الملك فاروق الأول فصل الختام في تاريخ الأسرة العلوية، وخبرة المصريين مع الأوبئة على مدار التاريخ.

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