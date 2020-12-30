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نائب رئيس جامعة بنها يتفقد استعدادات كلية العلاج الطبيعي للامتحانات

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نائب رئيس جامعة بنها يتفقد استعدادات كلية العلاج الطبيعي للامتحانات نائب رئيس جامعة بنها يتفقد استعدادات كلية العلاج الطبيعي للامتحانات

مصراوي Masrawy

11:42 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:
تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، استعدادات كلية العلاج الطبيعي لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، يرافقه الدكتور وليد طلعت القائم بأعمال عميد الكلية.
واطمأن نائب رئيس الجامعة خلال جولته على تجهيز القاعات والمدرجات والكنترولات، في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة ، حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين.
وقال الدكتور تامر سمير، إنه جرى وضع خطة للإجراءات والآليات اللازمة لعقد الامتحانات، فيما يخص جداول ولجان الامتحانات والمراقبين والكنترولات، ورفع حالة الطوارئ بالإدارات الطبية وتواجد الأطباء والتمريض.

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