مقتل 10 من طالبان في غارات جوية غرب أفغانستان

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أفغانستان - (د ب أ):

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن سلاح الجو الأفغاني نفذ أول غاراته الجوية الليلية بعد أشهر من التدريب من قبل القوات الأمريكية والدولية، والتي أسفرت عن مقتل عشرة على الأقل من مسلحي حركة طالبان في ضواحي إقليم فرح غرب أفغانستان، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة أن ثلاثة من مسلحي طالبان أصيبوا، فيما كان سلاح الجو الأفغاني يستهدف هؤلاء المسلحين، بينما كانوا يخططون لمهاجمة مواقع تابعة لقوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع اعتقال عشرة أشخاص، بسبب اتهامات تتعلق بالتعاون مع طالبان في إقليم باروان.

وأضاف البيان أنه تم اعتقال الأشخاص العشرة في عملية تطهير مشتركة، تم تنفيذها من قبل فيلق كابول رقم 111 ومديرية الأمن الوطني والشرطة الوطنية الأفغانية.

وفي حادث منفصل، ذكرت وزارة الداخلية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن شخصا كان يقوم بزرع لغم، قتل في اشتباك مع الشرطة الوطنية الأفغانية.

وتم العثور عليه وهو يزرع لغما في "سارا قلعة" بمنطقة "دامان" الواقعة بإقليم قندهار.