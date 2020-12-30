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عيادة خيرية.. مبادرة لمواجهة بقرية في كفر الشيخ

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عيادة خيرية.. مبادرة لمواجهة فيروس كورونا بقرية في كفر الشيخ عيادة خيرية.. مبادرة لمواجهة بقرية في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

11:38 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كفر الشيخ- إسلام عمار:

دشن أهالي قرية دقميرة التابعة لكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مبادرة "خيرية" بالتنسيق مع بعض الأطباء، لمواجهة المستجد.

وتتضمن المبادرة عمل عيادة خيرية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى الذين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا، أو أي شخص يشتبه إصابته بالفيروس، وكذا معمل تحاليل لفحص العينات التي يجري أخذها من المرضى، للتأكد من إصابتهم من عدمه، وصرف العلاج اللازم لهم بخصم.

يشارك في المبادرة 7 أطباء في تخصصات علاج أمراض "الباطنة، والحميات، والعناية المركزة، والكبد، والقلب".

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