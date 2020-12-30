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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

دشن أهالي قرية دقميرة التابعة لكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مبادرة "خيرية" بالتنسيق مع بعض الأطباء، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن المبادرة عمل عيادة خيرية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى الذين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا، أو أي شخص يشتبه إصابته بالفيروس، وكذا معمل تحاليل لفحص العينات التي يجري أخذها من المرضى، للتأكد من إصابتهم من عدمه، وصرف العلاج اللازم لهم بخصم.

يشارك في المبادرة 7 أطباء في تخصصات علاج أمراض "الباطنة، والحميات، والعناية المركزة، والكبد، والقلب".