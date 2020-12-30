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الاتحاد الأوروبي يوقّع رسمياً على صفقة البريكست

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الاتحاد الأوروبي يوقّع رسمياً على صفقة البريكست الاتحاد الأوروبي يوقّع رسمياً على صفقة البريكست
يشمل التجارة الحرة بين الطرفين والتعاون في مجال الطاقة الذرية

الاتحاد الأوروبي يوقّع رسمياً على صفقة البريكست

وقّع الاتحاد الأوروبي، صباح اليوم، رسمياً على اتفاق البريكست مع المملكة المتحدة، ووقّع على الاتفاق الذي يتضمن ثلاثة أجزاء، كل من: رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل؛ ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين؛ في حفل توقيع داخل المجلس الأوروبي في بروكسل.

ويشمل الاتفاق بند التجارة الحرة بين الطرفين، والتعاون في مجال الطاقة الذرية، وتبادل المعلومات الأمنية.

وتقوم طائرة عسكرية بريطانية بنقل النسخ التي تم التوقيع عليها إلى لندن لاعتمادها في وقت لاحق اليوم، من قِبل رئيس البريطانية بوريس جونسون.

وتتم إدارة العلاقات بين الطرفين، مؤقتاً، خلال فترة انتقالية لا تتجاوز يوم 28 فبراير2021؛ ما يسمح للبرلمان الأوروبي بالاعتماد النهائي لاتفاقية الطلاق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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