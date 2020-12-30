تعليم أسوان تحصد مركزين فى تصفيات الجمهورية للتربية الموسيقية

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أسوان– إيهاب عمران:

حصدت مديرية التربية والتعليم بأسوان، المركزين الثاني والرابع على مستوى الجمهورية، فى مسابقات أعياد الطفولة والمواهب في التربية الموسيقية للعام الدراسى 2020/2021.

وقال الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن الطالبة صوفيا يسري عطية بمدرسة الفصول الإعدادية الملحقة بإدارة أسوان التعليمية، فازت بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة أمهر عازف للمرحلة الإعدادية، بينما فازت الطالبة مادونا وليم فكري بمدرسة عوض السيد الثانوية بنات بإدارة أسوان التعليمية، بالمركز الثاني في مسابقة أجمل صوت للمرحلة الثانوية.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة للطالبتبن، ومدربيهم ومديري المدارس الفائزة وموجهي التربية الموسيقية، متمنيًا النجاح والتوفيق للمشاركين فى تصفيات الجمهورية بمختلف الأنشطة والمسابقات.