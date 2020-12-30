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المرصد السوري: القصف الإسرائيلي دمر مستودعات صواريخ لحزب الله

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المرصد السوري: القصف الإسرائيلي دمر مستودعات صواريخ لحزب الله المرصد السوري: القصف الإسرائيلي دمر مستودعات صواريخ لحزب الله

مصراوي Masrawy

11:21 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

دمشق - (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القصف الإسرائيلي الذي استهدف منطقة النبي هابيل بريف دمشق ليلة الثلاثاء/الأربعاء قد أسفر عن تدمير مستودعات صواريخ وذخائر لحزب الله والميليشيات الموالية لإيران.

وأشار المرصد إلى أنه تتواجد في مرتفعات المنطقة الكثير من مستودعات الذخائر والأسلحة، لافتا إلى أن المنطقة تعد نقطة تخزين يستخدمها حزب الله قبل نقل الأسلحة والذخائر إلى داخل الأراضي اللبنانية.

كما استهدفت الصواريخ الإسرائيلية كتيبة للدفاع الجوي تابعة للنظام السوري في المنطقة، أثناء محاولتها التصدي للقصف الإسرائيلي، الأمر الذي أدى إلى مقتل أحد عناصر الكتيبة وإصابة خمسة آخرين بجراح.

وشنت إسرائيل خلال العام الحالي نحو 27 غارة وقصفا صاروخيا طال عدة محافظات سورية أغلبها تركز في ريف دمشق والقنيطرة.

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