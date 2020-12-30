أخبار عاجلة

شيخ الأزهر يعزي الدكتور نصر فريد واصل في وفاة زوجته -
"آل عدوس " تحتفل بزواج "عبد المجيد "في أبها -
المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية في المملكة -
تسليم 222 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة للسكن في مختلف مدن ومحافظات المملكة -
17 دولة لها إجراءات خاصة لدخول مواطنيها للسعودية... تعرف عليها ؟ -
حبس المدرس المتهم بقتل زوجته أمام مدرسة في بولاق الدكرور على ذمة التحقيق -
تحصيل مليار و 235 مليون جنيه قيمة التصالح بمخالفات البناء في القليوبية -
تقرير ومؤشر إلكتروني.. إجراءان جديدان من الحكومة بشأن أكسجين المستشفيات -
26 وفاة و903 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
رفع الحد الأدنى للأجور.. هل سيؤمّن حياة كريمة للأردنيين؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

لخدمة الطلاب.. إنشاء بوابة بالجهة الجنوبية لجامعة سوهاج الجديدة

Print
لخدمة الطلاب.. إنشاء بوابة بالجهة الجنوبية لجامعة سوهاج الجديدة لخدمة الطلاب.. إنشاء بوابة بالجهة الجنوبية لجامعة سوهاج الجديدة

مصراوي Masrawy

11:20 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، أعمال الحفر والإحلال لإنشاء بوابة دخول رئيسية للجامعة الجديدة من الجهة الجنوبية، لخدمة العملية التعليمية ومنتسبي الجامعة.

رافق رئيس الجامعة المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، والمهندس حسين محمدين مدير عام الإدارة الهندسية.

وقال "عزيز" إن البوابة تعد منفذ جديد لربط الجامعة من الجهة الجنوبية بالكليات والمدن الجامعية ومجمعات المدرجات المركزية، بخلاف المنفذين الحاليين من الجهة الشرقية.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أن البوابة تطل على المستشفى الجامعي الجديد، وجامعة ميريت، وتخدم سكان مدينة سوهاج الجديدة، وعمارات المدن الجامعية للطلاب، وسكن أعضاء هيئة التدريس.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا"

وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا"

شبكة عيون الإخبارية