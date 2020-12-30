لخدمة الطلاب.. إنشاء بوابة بالجهة الجنوبية لجامعة سوهاج الجديدة

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، أعمال الحفر والإحلال لإنشاء بوابة دخول رئيسية للجامعة الجديدة من الجهة الجنوبية، لخدمة العملية التعليمية ومنتسبي الجامعة.

رافق رئيس الجامعة المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، والمهندس حسين محمدين مدير عام الإدارة الهندسية.

وقال "عزيز" إن البوابة تعد منفذ جديد لربط الجامعة من الجهة الجنوبية بالكليات والمدن الجامعية ومجمعات المدرجات المركزية، بخلاف المنفذين الحاليين من الجهة الشرقية.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أن البوابة تطل على المستشفى الجامعي الجديد، وجامعة ميريت، وتخدم سكان مدينة سوهاج الجديدة، وعمارات المدن الجامعية للطلاب، وسكن أعضاء هيئة التدريس.