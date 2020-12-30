"طيران الإمارات": حالة تأهب قصوى لإنهاء إجراءات سفر 70 ألف راكب بالكريسماس

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة "طيران الإمارات" حالة التأهب القصوى لإنهاء إجراءات سفر نحو 70 ألف راكب من جنسيات مختلفة سوف يغادرون مبنى 3 بمطار دبي الدولي، يومَي 2 و3 يناير المقبل، بعد قضاء إجازة العام الجديد والكريماس، بالإضافة إلى استقبال رحلات القادمين المتواصلة بوتيرة عالية إلى المدينة.

وطالبت الشركة الركاب بضرورة التحقق من متطلبات السفر إلى وجهاتهم، والوصول والوجود في المطار قبل 3 ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة، ونصحت المسافرين باحتساب وقت إضافي لتجنب أي تأخير متوقع، بسبب كثافة حركة المرور على الطرق المؤدية إلى المبنى 3 في مطار دبي الدولي، كما ينبغي على زوار دبي والعائدين إليها التحقق من متطلبات الدخول المحددة للركاب من الدولة القادمين منها.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الأربعاء: على الركاب إنهاء إجراءات السفر في المطار قبل 3 ساعات من موعد الإقلاع، وسوف تغلق الكاونترات قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون؛ لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة.

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للركاب إنهاء إجراءات سفرهم عبر الإنترنت خلال الفترة من 48 ساعة حتى 90 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة، كما يتوجب عليهم زيارة كاونترات إنهاء إجراءات السفر في المطار؛ للحصول بطاقة الصعود إلى الطائرة، والتحقق من المستندات المطلوبة في كل وجهة، وبالإضافة إلى كاونترات إنهاء إجراءات السفر التي يديرها موظفو الشركة، كما تم توفير استخدام أكشاك الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر وتسليم الحقائب.

وتابعت الشركة: هناك 16 كشكًا، و32 جهازًا لتسليم الحقائب في المبنى 3؛ ما يسهم في تقليل وقت انتظار الركاب خلال فترات الذروة، وتتوفر الخدمة للمسافرين إلى جميع الوجهات باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والصين، والهند، وهونج كونج، بسبب المتطلبات الإضافية لهذه الدول.

ويمكن للركاب استخدام المسار البيومتري، الذي يوفر لهم تنقلًا سلسًا من دون تلامس في المبنى 3 مطار دبي الدولي، ويحد المسار السريع من عمليات التحقق من المستندات، ويختصر زمن الانتظار في الطوابير، ويتوفر للركاب خيار استكمال إجراءات الهجرة باستخدام أحدث التقنيات البيومترية القائمة على التعرف على الوجه عبر بوابات الصعود إلى الطائرة والنفق الذكي.

وأضافت الشركة: بعد إنهاء إجراءات السفر، يُنصح المسافرون بالوجود عند بوابات الصعود إلى الطائرات قبل 45 دقيقة من مواعيد إقلاع الرحلات، إذ تغلق البوابات قبل 20 دقيقة من الموعد المحدد، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها.