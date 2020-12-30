الأمن العام: ضبط مرتكبي واقعة التعدي على مُسنة بالفيوم وسرقة مصوغاتها الذهبية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة التعدي على مُسنة بالفيوم، وسرقة مصوغاتها الذهبية.

تلقى مركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من مزارع بإصابة (شقيقته، مُسنة مُقيمة بدائرة المركز)، بغيبوبة ونزيف بالمخ وسرقة (مصوغاتها الذهبية).

وأفادت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالفيوم، أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين - مُقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقررا أنه نظراً لإقامتهما بذات المنطقة محل إقامة المجني عليها وعلمهما بإقامتها بمفردها عقدا العزم على التخلص منها وسرقتها .

وقام أحد المتهمين بالدلوف لمنزلها وقام الأخر بالتعدي عليها بمقبض سلاح أبيض "مطواة" محدثاً ما بها من إصابات وقاما بالاستيلاء على مشغولاتها الذهبية وفرا هاربان، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .