أخبار عاجلة

"آل عدوس " تحتفل بزواج "عبد المجيد "في أبها -
المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية في المملكة -
تسليم 222 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة للسكن في مختلف مدن ومحافظات المملكة -
17 دولة لها إجراءات خاصة لدخول مواطنيها للسعودية... تعرف عليها ؟ -
حبس المدرس المتهم بقتل زوجته أمام مدرسة في بولاق الدكرور على ذمة التحقيق -
تحصيل مليار و 235 مليون جنيه قيمة التصالح بمخالفات البناء في القليوبية -
تقرير ومؤشر إلكتروني.. إجراءان جديدان من الحكومة بشأن أكسجين المستشفيات -
26 وفاة و903 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
رفع الحد الأدنى للأجور.. هل سيؤمّن حياة كريمة للأردنيين؟ -
المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية في المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تدخّل طبي سريع و25 كيس دم تُنقذ سيدة من غيبوبة تامة بالطائف

Print
تدخّل طبي سريع و25 كيس دم تُنقذ سيدة من غيبوبة تامة بالطائف تدخّل طبي سريع و25 كيس دم تُنقذ سيدة من غيبوبة تامة بالطائف
أجراه فريق طبي بمجمع الملك فيصل وكان لديها نزيف وانخفاض في الضغط

تدخّل طبي سريع و25 كيس دم تُنقذ سيدة من غيبوبة تامة بالطائف

نجح فريق طبي استشاري من عدة تخصصات بمجمع الملك فيصل بالطائف، في إنقاذ سيدة غير سعودية من غيبوبة تامة وحالة سيئة جدًّا.

وبدأت القصة عندما وصلت المريضة إلى طوارئ "النساء والولادة" في غيبوبة تامة وحالة سيئة نتيجة نزيف شديد بعد الولادة، وانخفاض كبير في ضغط وسيولة الدم، وانخفاض معدل الهيموجلوبين إلى 3.5 جرام.

وعلى الفور تعامَلَ الفريق الطبي مع الحالة، وتمت السيطرة على النزيف وإعطاء المريضة 25 كيس دم ومشتقاته من الدم والبلازما والصفائح الدموية؛ حتى بدأت الحالة في التحسن، ووضعت على التنفس الصناعي في العناية المركزة لمراقبة حالتها بشكل دقيق، والتي بدأت في التحسن.فريق طبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"آل عدوس " تحتفل بزواج "عبد المجيد "في أبها

"آل عدوس " تحتفل بزواج "عبد المجيد "في أبها

المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية في المملكة

المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية في المملكة

تسليم 222 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة للسكن في مختلف مدن ومحافظات المملكة

تسليم 222 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة للسكن في مختلف مدن ومحافظات المملكة

17 دولة لها إجراءات خاصة لدخول مواطنيها للسعودية... تعرف عليها ؟

17 دولة لها إجراءات خاصة لدخول مواطنيها للسعودية... تعرف عليها ؟

شبكة عيون الإخبارية