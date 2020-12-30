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"الشورى" لـ"هيئة الأوقاف": توسعوا في الصناديق الوقفية في المناطق كافة

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"الشورى" لـ"هيئة الأوقاف": توسعوا في الصناديق الوقفية في المناطق كافة "الشورى" لـ"هيئة الأوقاف": توسعوا في الصناديق الوقفية في المناطق كافة
طالب "الخيري الاجتماعي" بمبادرات لتمكين ذوي الإعاقة من مستفيدي الضمان

طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، الهيئة العامة للأوقاف، بالتوسع في تحفيز وتشجيع القطاع غير الربحي، على إنشاء الصناديق الوقفية في مناطق المملكة كافة.

كما طالبها برفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الأوقاف، ودورها المهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ودعا المجلس، الهيئة العامة للأوقاف، إلى حصر ومراجعة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالأوقاف، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتحديثها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة تسهم في تمكين الهيئة من التوسع في مجال الأوقاف وتنميتها.

وطالب الصندوق الخيري الاجتماعي، بالتوسع في برامج التمكين ودعم المشروعات الناشئة والأسر المنتجة لتشمل فئة الأيتام وأسرهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي في مناطق المملكة كافة.

وطالب الصندوق الخيري الاجتماعي، بإطلاق مبادرات نوعية تستهدف تمكين (الأشخاص ذوي الإعاقة) من مستفيدي الضمان الاجتماعي من أجل تأهيلهم وتعزيز استقلاليتهم الذاتية.

ودعا المجلس بنك التنمية الاجتماعية، إلى إعداد مؤشرات قياس لمنتج التمويل غير المباشر، ورصد أثرها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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