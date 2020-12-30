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.. بابا نويل حزين في شوارع قنا: سنة كبيسة بسبب كورونا

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بالفيديو.. بابا نويل حزين في شوارع قنا: سنة كبيسة بسبب كورونا .. بابا نويل حزين في شوارع قنا: سنة كبيسة بسبب كورونا

مصراوي Masrawy

11:10 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

قنا- عبدالرحمن القرشي:

فوجئ أهالي مدينة قنا، بابا نويل يتجول في شوارع المدينة طالبًا المساعدة، بدلًا من توزيع الهدايا كالمعتاد، وقال الشاب عمر عبده، أنه أقدم على التسول مرتديا زي بابا نويل، للتعبير عن حزنه بسبب الظروف التي مر بها العالم خلال 2020 وعلى رأسها المستجد.

وأضاف الشاب لـ"مصراوي" أن فكرة الفيديو ساخرة، والهدف منها تقديم شخصية بابا نويل بشكل غير مألوف، كالأحداث التي تمر بها دول العالم ومنها ، بعد انتشار فيروس كورونا.

واستكمل عمر: "السنة دي كبيسة، وعشان كدا بابا نويل بيتسول بدل ما يدي الناس هدايا".

وقال "عبده" إنه اعتاد صناعة فيديوهات فكاهية بمحتوى ساخر وهادف، لرسم البسمة على وجوه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل الضغوط النفسية والعصبية التي يعيشها العالم بسبب "كورونا".

وأضاف صاحب شخصية بابا نويل، أنه جمع قرابة 280 جنيه حصيلة التسول، خلال تقمصه الشخصية في ساعة واحدة، وقدم له بعض المواطنين وجبات وأطعمة ومشروبات، وقال: "الناس كريمة ودمها خفيف، وشاهدت ردود أفعال ظريفة وحزينة في الوقت ذاته، فالشعب المصري يعبر عن مشاعره دومًا بالكوميديا السوداء".

وطالب "عبده" بضرورة التخفيف من حدة الأخبار السيئة والكئيبة التي تصحب فيروس كورونا بوسائل الإعلام، عبر رفع الحالة المعنوية للمواطنين، وتسليحهم بالوعي لمواجهة هذا الفيروس الذي فرض العزلة على العالم.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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