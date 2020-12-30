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733 مستفيدًا من خدمات العيادات الافتراضية بمركز القلب في المدينة المنورة

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733 مستفيدًا من خدمات العيادات الافتراضية بمركز القلب في المدينة المنورة 733 مستفيدًا من خدمات العيادات الافتراضية بمركز القلب في المدينة المنورة
خلال نوفمبر.. ولم تسجل رفض أي مريض قبول الخدمة وتأتي ضمن الاحترازات

733 مستفيدًا من خدمات العيادات الافتراضية بمركز القلب في المدينة المنورة

قدّم مركز أمراض وجراحة القلب في المدينة المنورة، خدماته لعدد 733 مستفيدًا، عبر العيادات الاستشارية الافتراضية؛ وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح المركز أن العيادات الافتراضية لم تسجل رفض أي مريض قبول الخدمة؛ حيث تأتي هذه الخدمة تواصلًا للإجراءات الوقائية التي يقوم بها المركز للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وتتيح الخدمة للمرضى التواصل المباشر مع الطبيب أثناء الموعد المحدد لكل مريض، من خلال الاتصال الهاتفي المرئي، للاطمئنان على صحة المريض والإجابة على استفساراته.

كما أتاح المركز 5 عيادات افتراضية للكبار وواحدة للأطفال تعمل يوميًّا على مدار الأسبوع من الساعة 7 صباحًا إلى 3 عصرًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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