الصين تدين تعليقات أمريكية سلبية حول التبت وتايوان وهونج كونج وشينجيانج

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مصراوي Masrawy

بكين- أ ش أ:

أعربت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (الهيئة التشريعية الوطنية في الصين)، الأربعاء، عن إدانتها الشديدة ومعارضتها الصارمة للمحتوى السلبي الذي يتعلق بالصين في قانون الإنفاق الحكومي الأمريكي للسنة المالية 2021.

وذكرت اللجنة في بيان، الأربعاء، أن المحتويات والأحكام السلبية المتعلقة بالتبت وتايوان وهونج كونج وشينجيانج أضرت بشكل خطير بالمصالح الوطنية للصين، وتدخلت بشكل صارخ في شؤونها الداخلية.

وأضافت اللجنة أن التبت حققت إنجازات هائلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وشهدت تحسنا كبيرا في معايير معيشة الشعب، وأن الحق في حرية المعتقد الديني الذي تتمتع به كل المجموعات العرقية في التبت مكفولة بالدستور والقانون.

واعتبرت اللجنة أن "بعض السياسيين في الكونجرس الأمريكي تجاهلوا الحقائق ليشنوا افتراء شريرا ضد سياسات الصين حول التبت، الأمر الذي كشف عن مخطط الجانب الأمريكي لاستغلال الأمور ذات الصلة بالتبت في التدخل في الشؤون الداخلية للصين واحتواء تطورات الصين".

وتابعت اللجنة أن ما وصفته بـ "محاولة الجانب الأمريكي لاحتواء تطورات الصين وتخريب الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي في الصين بهذه الأمور لن تنجح أبدا"، داعية الجانب الأمريكي إلى التوقف فورا عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين تحت تلك الذرائع والامتناع عن تنفيذ الأحكام ذات المحتويات السلبية فيما يتعلق بالصين.

وأوضحت اللجنة أن بعض أحكام القانون الأمريكي تدعم العناصر التي تسعي إلى "استقلال تايوان"، وتشوه سياسات الصين وإجراءاتها بموجب القانون لحماية الازدهار والاستقرار في هونج كونج وشينجيانغ.