جامعة سوهاج: لجنتين لعزل الطلاب المشتبه في إصابتهم بكورونا أثناء الامتحانات

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصدر الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، قرارًا بتخصيص لجنتين لعزل الطلاب المصابين بفيروس كورونا المستجد، بحرمي الجامعة القديم والجديد، خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وأوضح "عزيز" أن القرار جاء حرصًا من إدارة الجامعة على صحة وسلامة طلابها ومنتسبيها، والمرور بعملية الامتحانات بسلام دون إصابات، وحق الطلاب المصابين بالعدوى في أداء امتحاناتهم.

وشدد رئيس الجامعة على أن تكون عمليات التطهير للجان بشكل مستمر، وأن يكون المراقب ملتزمًا بارتداء الماسك الطبي وقفاز نظيف، والحرص على خلع الواقيات الشخصية فور الخروج من اللجنة ووضعها في كيس أحمر.

وأشار "عزيز" إلى أنه سيجرى توفير عربات إسعاف مجهزة بأطباء وتمريض، تحسبًا لأي طوارئ.