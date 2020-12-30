تركتها سيدة وهربت.. العثور على رضيعة في مقعد سيارة بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

عثر أهالي في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، على رضيعة ملفوفة في بطانية داخل سيارة أجرة، بمجمع المواقف، وجرى تسليمها لقسم الشرطة.

وأكد شهود عيان، أنه أثناء استقلالهم سيارة أجرة خط "دقميرة - سيدي غازي"، كانت تجلس سيدة في المقعد الخلفي، ومعها رضيعة، وتركتها بحجة شراء بعض الأشياء ولم تعد مرة أخرى.

وقال شهود العيان، أنه جرى تسليم الرضيعة إلى قسم أول شرطة كفر الشيخ، ووفق ذلك قررت النيابة العامة تحويلها إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لإجراء الفحص الطبي عليه.

وقال مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، إنه جرى الفحص الطبي على الرضيعة، وتبين أنها مربوطة بالحبل السري عمرها يومًا واحدًا، وجرى إيداعها بحضان المستشفى لاستكمال علاجها.