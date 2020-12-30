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كورونا في .. 26.5 ألف إصابة خلال 24 ساعة

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كورونا في روسيا.. 26.5 ألف إصابة خلال 24 ساعة كورونا في .. 26.5 ألف إصابة خلال 24 ساعة
توزعت "الجديدة" بين أقاليم البلاد الـ 85 كافة بما فيها العاصمة

كورونا في روسيا.. 26.5 ألف إصابة خلال 24 ساعة

شهد معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في تراجعاً لليوم الرابع على التوالي، برصد السلطات الصحية نحو 26.5 ألف حالة جديدة للوباء خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأكّدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 26513 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 27002 إصابة أمس الثلاثاء و27787 إصابة الإثنين و28284 إصابة الأحد و29258 إصابة السبت)؛ ما يمثل أدنى حصيلة منذ 16 ديسمبر عندما تم تسجيل 26509 إصابات بالعدوى.

ووفق "روسيا اليوم"، تتوزع الإصابات الجديدة بين أقاليم روسيا الـ 85 كافة، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (5105 إصابات)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3764 إصابة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 15% من المرضى الجدد.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسبّبه كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 599 حالة وفاة، مقابل 562 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 29235 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سُجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و131550 إصابة مؤكّدة؛ منها 56426 حالة وفاة و549706 حالات نشطة ومليونان و525418 حالة شفاء.

وأشارت وكالة "تاس" إلى أن مؤشر ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد لا يزيد لليوم الثاني على التوالي، على 0.9%، أي أدنى معدل منذ أواخر يوليو.

وأُجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 90.2 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (395 ألفاً؛ منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال أكثر من 663 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

يأتي التراجع في مؤشر الإصابات اليومية بكورونا في روسيا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني ضد الفيروس التاجي التي انطلقت في البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري.روسيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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