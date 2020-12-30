أخبار عاجلة

"آل عدوس " تحتفل بزواج "عبد المجيد "في أبها -
المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية في المملكة -
تسليم 222 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة للسكن في مختلف مدن ومحافظات المملكة -
17 دولة لها إجراءات خاصة لدخول مواطنيها للسعودية... تعرف عليها ؟ -
حبس المدرس المتهم بقتل زوجته أمام مدرسة في بولاق الدكرور على ذمة التحقيق -
تحصيل مليار و 235 مليون جنيه قيمة التصالح بمخالفات البناء في القليوبية -
تقرير ومؤشر إلكتروني.. إجراءان جديدان من الحكومة بشأن أكسجين المستشفيات -
26 وفاة و903 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
رفع الحد الأدنى للأجور.. هل سيؤمّن حياة كريمة للأردنيين؟ -
المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية في المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير الإسكان يلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة شمال سيناء للاستماع إلى مطالبهم

Print
وزير الإسكان يلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة شمال سيناء للاستماع إلى مطالبهم وزير الإسكان يلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة شمال سيناء للاستماع إلى مطالبهم

مصراوي Masrawy

10:27 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020


كتب-محمد عبدالناصر:
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدًا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة شمال سيناء، للاستماع إلى مطالبهم بشأن المشروعات السكنية والخدمية بالمحافظة، ومتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها لخدمة أهالينا بمحافظة شمال سيناء، وذلك بحضور مسئولى الوزارة.

وقال الجزار: إن إجمالي تكلفة المشروعات التى تنفذها جهات الوزارة المختلفة بشبه جزيرة سيناء، خلال عام المالى 2020/2021، بلغت نحو 14 مليارا و370 مليون جنيه بالإضافة إلى 310 ملايين دولار، موضحاً أن وزارة الإسكان، وأجهزتها المختلفة، لا تدخر جهداً فى تنفيذ المشروعات المختلفة لأهالينا بمحافظة شمال سيناء، كما أكد مسئولو الجهات المختلفة فى وزارة الإسكان أن معظم مطالب أهالى محافظة شمال سيناء من المشروعات، مُدرجة فى الخطة الاستثمارية لتنفيذها، طبقاً للتمويل الذى يتم إتاحته.

وأعرب وزير الإسكان عن أمله فى أن تشهد محافظة شمال سيناء طفرة كبيرة فى أعمال التنمية المختلفة، فى الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع عودة الأمور لطبيعتها والقضاء على الإرهاب، مؤكداً أن الخطة التنموية والمشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها على مستوى الدولة هى مرتبطة بخطة تنمية سيناء.

من جانبهم، توجه أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة شمال سيناء، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، وقيادات الوزارة، على ما يبذلونه من جهد كبير فى تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة أهالى المحافظة، معربين عن ثقتهم فى المزيد من التعاون فى تنفيذ الخدمات المختلفة لسكان المحافظة، كما تقدموا بطلبات أهالى المحافظة فيما يتعلق بالخدمات المختلفة (وحدات سكنية – تعديل أحوزة عمرانية – مشروعات مياه وصرف صحى – غيرها)

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: يبلغ إجمالى مشروعات جهاز تعمير سيناء، التى تم وجار تنفيذها خلال العام المالى 2020/2021، 77 مشروعاً بإجمالى استثمارات 5.2 مليار جنيه.

واستعرض اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها بمحافظة شمال سيناء، حيث تم التسليم الابتدائى لمحطة تحلية مياه البحر بالعريش رقم (1)، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، بتكلفة 100 مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه البحر بالعريش رقم (2)، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، بتكلفة 70 مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه البحر بالعريش رقم (3) (الريسة)، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بتكلفة 179 مليون جنيه، ومحطة رافع مياه جنوب المساعيد، بتكلفة 70 مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه البحر بالشيخ زويد، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، بتكلفة 100 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بالعريش رقم (4) - المرحلة الأولى بطاقة 100 ألف م3/يوم، بتكلفة 1.552 مليار جنيه.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا"

وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا"

شبكة عيون الإخبارية