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العراق: هزة ارضية بقوة 3 ريختر تضرب جنوب أربيل

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العراق: هزة ارضية بقوة 3 ريختر تضرب جنوب أربيل العراق: هزة ارضية بقوة 3 ريختر تضرب جنوب أربيل

مصراوي Masrawy

10:07 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

بغداد- أ ش أ:

أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزلي العراقية، عن هزة ارضية صباح الأربعاء بقوة 3 درجات بمقياس ريختر، تبعد 44 كيلو متر ا جنوب مركز محافظة اربيل.

وأوضحت الهيئة -في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء (نينا) -ان مراصدنا الزلزالية رصدت حدوث هزة أرضية تبعد 44 كم جنوب مركز اربيل، في تمام الساعة 7:13:36 صباح اليوم، ولم يتم الشعور بها من قبل المواطنين.

ودعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي المواطنين العراقيين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة.

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