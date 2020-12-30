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مقتل جندي سوري وإصابة ثلاثة آخرين في قصف اسرائيلي قرب دمشق

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مقتل جندي سوري وإصابة ثلاثة آخرين في قصف اسرائيلي قرب دمشق مقتل جندي سوري وإصابة ثلاثة آخرين في قصف اسرائيلي قرب دمشق

مصراوي Masrawy

10:04 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

دمشق- (أ ف ب):

قتل جندي سوري وأصيب ثلاثة آخرين، الأرب،عاء جراء قصف اسرائيلي استهدف موقعاً عسكرياً قرب دمشق، وفق ما أفاد مصدر عسكري سوري.

وذكر المصدر، وفق ما نقل الاعلام الرسمي السوري، أنّه "في تمام الساعة الواحدة والنصف (22:30 بتوقيت جرينتش) من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جويًا برشقات من الصواريخ من شمال الجليل، استهدف وحدة من دفاعنا الجوي في منطقة النبي هابيل" في ريف دمشق.

وأضاف "تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لبعض صواريخ العدوان الذي أسفر عن ارتقاء شهيد وجرح ثلاثة جنود ووقوع خسائر مادية".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الاسرائيلي. واكتفى متحدث باسم الجيش بالقول لوكالة فرانس برس "لا نعلّق على تقارير ينشرها الاعلام الأجنبي".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد استهدف القصف الإسرائيلي مواقع لحزب الله اللبناني وكتيبة للدفاع الجوي السوري في المنطقة الواقعة في ريف الزبداني.

وتكرّر اسرائيل استهدافها لمواقع في سوريا، إذ تسبب قصف اسرائيلي ليل الخميس الجمعة على منطقة مصياف في ريف حماة الغربي بمقتل ستة مقاتلين غير سوريين موالين لإيران، وفق حصيلة للمرصد.

وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، إلا أنها تكرّر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011 تسبّب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

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