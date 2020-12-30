المرور يعيد فتح طريق إسكندرية الصحراوى في الاتجاهين بعد تلاشى الشبورة

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور،فتح إسكندرية الصحراوى بعد تلاشى الشبورة وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع اى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

وكانت إدارة المرور أغلقت صباح اليوم الأربعاء عدد من الطرق السريعة و الصحراوية بسبب ظهور شبورة كثيفة وانعدام الرؤية منعا لوقوع اى حوادث مرورية ، طبقا لتحذيرات هيئة الارصاد الجوية من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الاولى من صباح اليوم بكافة المحاور، وأهابت بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.