أخبار عاجلة

حبس المدرس المتهم بقتل زوجته أمام مدرسة في بولاق الدكرور على ذمة التحقيق -
تحصيل مليار و 235 مليون جنيه قيمة التصالح بمخالفات البناء في القليوبية -
تقرير ومؤشر إلكتروني.. إجراءان جديدان من الحكومة بشأن أكسجين المستشفيات -
26 وفاة و903 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
رفع الحد الأدنى للأجور.. هل سيؤمّن حياة كريمة للأردنيين؟ -
المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية في المملكة -
تسليم 222 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة للسكن في مختلف مدن ومحافظات المملكة -
17 دولة لها إجراءات خاصة لدخول مواطنيها للسعودية... تعرف عليها ؟ -
بالفيديو.. "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ 6 سلوكيات.. تعرف عليها -
"التجارة" تكافئ 19 مُبلغاً بـ 123 ألف ريال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

مختار جمعة يكرم الأئمة السودانيين المتدربين بأكاديمية الأوقاف

Print
مختار جمعة يكرم الأئمة السودانيين المتدربين بأكاديمية الأوقاف مختار جمعة يكرم الأئمة السودانيين المتدربين بأكاديمية الأوقاف

مصراوي Masrawy

10:14 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020


كتب- مصراوي:
كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأئمة السودانيين المتدربين بالدورة التدريبية المشتركة للأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف المصرية ، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أثناء زيارتهم له.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم الأربعاء، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أهدى كل واحد منهم مجموعة من إصدارات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية اشتملت على موسوعة الخطب العصرية (8) أجزاء ، وكتاب : من أساليب البيان القرآني، وكتاب: حديث الروح، وكتاب :الفهم المقاصدي للسنة النبوية، وكتاب: قواعد الفقه الكلية، وكتاب: ضلالات الإرهابيين وتفنيدها، وكتاب: فن الخطابة بين الماضي والمعاصرة، وكتاب: مهارات التواصل في السنة النبوية، وكتاب: فن المقالات والجمل القصيرة، متمنيا لهم ولزملائهم كل السداد والتوفيق .

وأئمة أوقاف السودان الذين تم تكريمهم، هم:

1. الشيخ / إبراهيم التيجاني حامد

2. الشيخ / إبراهيم ميرغني حسن

3. الشيخ / وليد حسين محمود

4. الشيخ / خالد حسين عيسى

5. الشيخ / الزبير محمد علي

6. الشيخ / عبدالرحمن حافظ عبدالرحمن

7. الشيخ / محمد عباس محمد

8. الشيخ / مهند الأمين عبد النبي

9. الشيخ / نزار محمد الحسن محمد

وأعرب الأئمة السودانيون عن وافر شكرهم وتقديرهم لمصر ورئيسها وشعبها الكريم ولوزارة الأوقاف المصرية ووزير الأوقاف على هذه الحفاوة والاهتمام وكرم الاستقبال , مشيدين أبلغ إشادة بهذه الدورة, متمنين تكرارها لهم ولزملائهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا"

وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا"

شبكة عيون الإخبارية