مختار جمعة يكرم الأئمة السودانيين المتدربين بأكاديمية الأوقاف

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مصراوي Masrawy



كتب- مصراوي:

كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأئمة السودانيين المتدربين بالدورة التدريبية المشتركة للأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف المصرية ، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أثناء زيارتهم له.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم الأربعاء، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أهدى كل واحد منهم مجموعة من إصدارات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية اشتملت على موسوعة الخطب العصرية (8) أجزاء ، وكتاب : من أساليب البيان القرآني، وكتاب: حديث الروح، وكتاب :الفهم المقاصدي للسنة النبوية، وكتاب: قواعد الفقه الكلية، وكتاب: ضلالات الإرهابيين وتفنيدها، وكتاب: فن الخطابة بين الماضي والمعاصرة، وكتاب: مهارات التواصل في السنة النبوية، وكتاب: فن المقالات والجمل القصيرة، متمنيا لهم ولزملائهم كل السداد والتوفيق .

وأئمة أوقاف السودان الذين تم تكريمهم، هم:

1. الشيخ / إبراهيم التيجاني حامد

2. الشيخ / إبراهيم ميرغني حسن

3. الشيخ / وليد حسين محمود

4. الشيخ / خالد حسين عيسى

5. الشيخ / الزبير محمد علي

6. الشيخ / عبدالرحمن حافظ عبدالرحمن

7. الشيخ / محمد عباس محمد

8. الشيخ / مهند الأمين عبد النبي

9. الشيخ / نزار محمد الحسن محمد

وأعرب الأئمة السودانيون عن وافر شكرهم وتقديرهم لمصر ورئيسها وشعبها الكريم ولوزارة الأوقاف المصرية ووزير الأوقاف على هذه الحفاوة والاهتمام وكرم الاستقبال , مشيدين أبلغ إشادة بهذه الدورة, متمنين تكرارها لهم ولزملائهم.