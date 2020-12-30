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بسبب الإجراءات الاحترازية.. إحالة مدير مدرسة بكفر الزيات للتحقيق

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بسبب الإجراءات الاحترازية.. إحالة مدير مدرسة بكفر الزيات للتحقيق بسبب الإجراءات الاحترازية.. إحالة مدير مدرسة بكفر الزيات للتحقيق

مصراوي Masrawy

10:09 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

الغربية- مروة شاهين:

قرر المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إحالة مدير مدرسة تابعة لإدارة كفرالزيات التعليمية للتحقيق، بسبب عدم التزامه بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار المستجد بين الطلاب أثناء امتحانات العملي.

كانت مدرسة ثانوية بنين تابعة لإدارة كفرالزيات التعليمية قد شهدت تكدس وتزاحم بين الطلاب خلال امتحان العملي دون الالتزام بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا بين طلاب المدرسة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه لاتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة الطلاب، ومن يثبت مخالفته للإجراءات الاحترازية يجري إحالته للتحقيق العاجل.

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