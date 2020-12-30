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حبس المدرس المتهم بقتل زوجته أمام مدرسة في بولاق الدكرور على ذمة التحقيق
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الأحد 03 يناير 2021 09:23 مساءً
تحصيل مليار و 235 مليون جنيه قيمة التصالح بمخالفات البناء في القليوبية
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الأحد 03 يناير 2021 09:23 مساءً
تقرير ومؤشر إلكتروني.. إجراءان جديدان من الحكومة بشأن أكسجين المستشفيات
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الأحد 03 يناير 2021 09:23 مساءً
26 وفاة و903 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن
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الأحد 03 يناير 2021 09:15 مساءً
رفع الحد الأدنى للأجور.. هل سيؤمّن حياة كريمة للأردنيين؟
-
الأحد 03 يناير 2021 09:15 مساءً
المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية في المملكة
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الأحد 03 يناير 2021 09:08 مساءً
تسليم 222 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة للسكن في مختلف مدن ومحافظات المملكة
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الأحد 03 يناير 2021 09:08 مساءً
17 دولة لها إجراءات خاصة لدخول مواطنيها للسعودية... تعرف عليها ؟
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الأحد 03 يناير 2021 09:08 مساءً
بالفيديو.. "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ 6 سلوكيات.. تعرف عليها
-
الأحد 03 يناير 2021 09:08 مساءً
"التجارة" تكافئ 19 مُبلغاً بـ 123 ألف ريال
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الأحد 03 يناير 2021 09:08 مساءً
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شبورة كثيفة اليوم وطقس مائل للدفء نهارا.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة
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فيديو اليوم السابع
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 10:29 صباحاً
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