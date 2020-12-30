أخبار عاجلة

حبس المدرس المتهم بقتل زوجته أمام مدرسة في بولاق الدكرور على ذمة التحقيق -
تحصيل مليار و 235 مليون جنيه قيمة التصالح بمخالفات البناء في القليوبية -
تقرير ومؤشر إلكتروني.. إجراءان جديدان من الحكومة بشأن أكسجين المستشفيات -
26 وفاة و903 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
رفع الحد الأدنى للأجور.. هل سيؤمّن حياة كريمة للأردنيين؟ -
المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية في المملكة -
تسليم 222 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة للسكن في مختلف مدن ومحافظات المملكة -
17 دولة لها إجراءات خاصة لدخول مواطنيها للسعودية... تعرف عليها ؟ -
بالفيديو.. "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ 6 سلوكيات.. تعرف عليها -
"التجارة" تكافئ 19 مُبلغاً بـ 123 ألف ريال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

شبورة كثيفة اليوم وطقس مائل للدفء نهارا.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

Print
مواضيع متعلقة
الآلاف بالفيوم يستعدون لتشييع جنازة المدرس المقتول على يد تلميذة بالسعودية

الآلاف بالفيوم يستعدون لتشييع جنازة المدرس المقتول على يد تلميذة بالسعودية

"أم رحيم" زوجة بألف رجل.. تحمل زوجها لدخول الحمام بعد عجزه عن العمل

"أم رحيم" زوجة بألف رجل.. تحمل زوجها لدخول الحمام بعد عجزه عن العمل

بعد قصة نفوق زيزو واكتئاب سونسن.. متى عرف المصريون الزرافة؟

بعد قصة نفوق زيزو واكتئاب سونسن.. متى عرف المصريون الزرافة؟

والدة شهيدة الجدعنة بالوراق لليوم السابع: اعدموا المتهم عشان نارى تبرد

والدة شهيدة الجدعنة بالوراق لليوم السابع: اعدموا المتهم عشان نارى تبرد

شبكة عيون الإخبارية