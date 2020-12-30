أخبار عاجلة

حبس المدرس المتهم بقتل زوجته أمام مدرسة في بولاق الدكرور على ذمة التحقيق -
تحصيل مليار و 235 مليون جنيه قيمة التصالح بمخالفات البناء في القليوبية -
تقرير ومؤشر إلكتروني.. إجراءان جديدان من الحكومة بشأن أكسجين المستشفيات -
26 وفاة و903 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
رفع الحد الأدنى للأجور.. هل سيؤمّن حياة كريمة للأردنيين؟ -
المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية في المملكة -
تسليم 222 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة للسكن في مختلف مدن ومحافظات المملكة -
17 دولة لها إجراءات خاصة لدخول مواطنيها للسعودية... تعرف عليها ؟ -
بالفيديو.. "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ 6 سلوكيات.. تعرف عليها -
"التجارة" تكافئ 19 مُبلغاً بـ 123 ألف ريال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تطمن" في حفر الباطن.. أكثر من 26 ألف مستفيد

Print
"تطمن" في حفر الباطن.. أكثر من 26 ألف مستفيد "تطمن" في حفر الباطن.. أكثر من 26 ألف مستفيد
منذ بدء العمل فيها وعبر 4 عيادات موزعة على عدة مرافق

قدّمت عيادات "تطمن" في محافظة حفر الباطن، خدماتها لـ26.504 مستفيدين ومستفيدات؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن؛ وذلك من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية، شملت: مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، إضافة إلى مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض المستجد "COVID-19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
26 وفاة و903 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

26 وفاة و903 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

بريطانيا تسجل 54 ألفًا و99 إصابة و454 وفاة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 54 ألفًا و99 إصابة و454 وفاة بفيروس كورونا

فيروس كورونا: اعتقال ناشطة نسوية لانتقادها تعامل الرئيس التنزاني مع الجائحة

فيروس كورونا: اعتقال ناشطة نسوية لانتقادها تعامل الرئيس التنزاني مع الجائحة

8 الصبح - الصحة تسجل 1407 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة وتعافي 654

8 الصبح - الصحة تسجل 1407 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة وتعافي 654

شبكة عيون الإخبارية