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فايزر وبيونتيك: 100 مليون جرعة إضافية للاتحاد الأوروبي خلال 2021

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فايزر وبيونتيك: 100 مليون جرعة إضافية للاتحاد الأوروبي خلال 2021 فايزر وبيونتيك: 100 مليون جرعة إضافية للاتحاد الأوروبي خلال 2021
الشركتان أعلنتا قدرتهما على توفير 1.3 مليار جرعة بنهاية العام المقبل

فايزر وبيونتيك: 100 مليون جرعة إضافية للاتحاد الأوروبي خلال 2021

أعلنت شركتا الأدوية الأمريكية فايزر والألمانية بيونتيك، اعتزامهما توريد 100 مليون جرعة إضافية من لقاحهما المضاد لفيروس كورونا إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام المقبل.

جاء هذا الإعلان نتيجة قرار المفوضية الأوروبية تفعيل بند حق شراء 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح؛ كجزءٍ من العقد السابق لشراء كمية من لقاح فايزر - بيونتيك؛ ليصل إجمالي الكمية المتعاقد عليها، إلى 300 مليون جرعة.

كانت المفوضية الأوروبية قد وافقت في الأسبوع الماضي، على تداول لقاح فايزر - بيونتيك المعروف أيضا باسم "بي.إن.تي 162بي2" للوقاية من للأشخاص الذين لا يقل عمرهم عن 16 عاماً.

وبحسب "الألمانية"، أعلنت "فايزر وبيونتيك" في 11 نوفمبر الماضي، توصلهما إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية لتوريد 200 مليون جرعة من اللقاح لدول الاتحاد الأوروبي مع إمكانية توريد 100 مليون جرعة إضافية بناءً على رغبة المفوضية.

وكانت الشركتان قد أعلنتا، في وقت سابق، قدرتهما على توفير ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة من اللقاح لمختلف دول العالم بنهاية 2021.لقاح كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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