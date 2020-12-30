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هذا النوع من السكريات ممنوع للأطفال دون سن الثانية

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هذا النوع من السكريات ممنوع للأطفال دون سن الثانية هذا النوع من السكريات ممنوع للأطفال دون سن الثانية
التوصية الأولى من نوعها في الإرشادات الغذائية الجديدة بأمريكا

هذا النوع من السكريات ممنوع للأطفال دون سن الثانية

"هذا النوع من السكريات ممنوع للأطفال دون سن الثانية على الإطلاق"، كانت هذه إحدى التوصيات التي أصدرتها الفيدرالية الأمريكية بشأن الإرشادات الغذائية، التي يتم تحديثها كل 5 سنوات.

ورفضت الحكومة الالتزام ببعض توصيات اللجنة الاستشارية المكلّفة بمراجعتها، وفقاً لما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

لجنة علمية للأغذية والمشروبات

وكانت اللجنة العلمية المكونة من 20 أكاديمياً وطبيباً، قد أوصت بخفض نسبة السكر المضاف إلى الأغذية والمشروبات، إلى 6 % من السعرات الحرارية اليومية، علماً أنها تشكّل حالياً نسبة 10 % في الإرشادات الحالية.

وتكمن أهمية تلك الإرشادات الغذائية، في أن لها تأثيراً كبيراً على ما تنتجه شركات الأغذية ويجري تطبيقها في مجال برامج الغذاء المدرسية وتعليمات الصحة العامة.

واستشهدت اللجنة في توصياتها التي جرى رفضها بارتفاع معدلات السمنة وربطها بأمراض عدة، مثل السكري من النوع 2، وأمراض القلب، والسرطان.

ممنوع للأطفال

وتضمنت الإرشادات الجديدة توصية بعدم استهلاك الأطفال دون سن الثانية من العمر السكريات المضافة على الإطلاق، وهذه هي المرة الأولى التي تتضمن فيها الإرشادات توصيات للرضّع والأطفال الصغار.

مشكلة نسبة السكر

وبعد أن استعرضت وزارتا الزراعة والصحة والخدمات الإنسانية في أميركا توصيات اللجنة، التي تم إصدارها في يوليو، قرّرتا رفض تخفيض نسبة السكريات مبررة ذلك بأن "الأدلة الجديدة ليست جوهرية بما يكفي لدعم التغييرات في التوصيات الكمية للسكريات المضافة.

وقال نائب وكيل وزارة الغذاء والتغذية وخدمات المستهلك في وزارة الزراعة براندون ليبس؛ إن الحدود الجديدة التي أوصت بها اللجنة العلمية لم تستوف معيار "رجحان الأدلة" الذي يتطلبه القانون.

في المقابل، أوضحت إليزابيث ماير ديفيز؛ التي ترأست اللجنة الفرعية للمشروبات والسكريات المضافة التابعة للجنة الفيدرالية، أنها "تشعر بخيبة أمل لأن الإرشادات الغذائية لم تعتمد التوصية التخفيض نسبة 6 % كحد أقصى للسكريات المضافة".

وأوضحت ماير ديفيز؛ التي ترأس قسم التغذية في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، أن الرفض أدى إلى فرصة ضائعة للحفاظ على الصحة العامة.

النمط الغذائي العام

بشكل عام، تنصح الإرشادات الغذائية الجديدة للسنوات الخمس القادمة 2020 - 2025 "باتباع نمط غذائي صحي" يتكون أساساً من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من والدواجن ومنتجات الألبان قليلة الدسم، إضافة إلى المأكولات البحرية والمكسرات والخضراوات والزيوت.

كما نصحت اللجنة بالحد من السكريات المضافة والدهون المشبعة والصوديوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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