سفارة المملكة في اليابان تؤكّد سلامة المواطنين من زلزال إيباراكي

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أهابت بالسعوديين التقيُّد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث

أكّدت سفارة المملكة في اليابان، سلامة المواطنين من الزلزال الذي وقع في محافظة #Ibaraki بقوة (5.6) درجة.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: تتابع السفارة آثار الزلزال في محافظة #Ibaraki بقوة (5.6) درجة، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين، ولله الحمد.

وأضافت: نهيب بالمواطنين التقيُّد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أيّ طارئ يُرجى التواصل مع شؤون السعوديين:

09055833862

0335895242

متمنية السلامة للجميع.سفارة المملكة العربية السعودية