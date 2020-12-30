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"جبر خاطر" بمليون ريال بإشراف الإسناد والتصفية.. قصة الورثة ورجل الأعمال

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"جبر خاطر" بمليون ريال بإشراف الإسناد والتصفية.. قصة الورثة ورجل الأعمال "جبر خاطر" بمليون ريال بإشراف الإسناد والتصفية.. قصة الورثة ورجل الأعمال
ضرَب مثالًا رائعًا في التكافل الاجتماعي وفعل الخير وتكاتف أبناء الوطن الواحد

رد رجل أعمال في تبوك، عقاراتٍ لورثةٍ بعد عرضها في مزاد علني قضائي في إحدى القاعات أمس في مدينة تبوك؛ ليضرب مثالًا رائعًا في التكافل الاجتماعي وفعل الخير وتكاتف أبناء الوطن الواحد.

وتفصيلًا، قام رجل الأعمال الذي رفض ذكر اسمه، بشراء عقار يعود لورثة في مزاد علني أشرَفَ عليه مركز الإسناد والتصفية بموجب قرار محكمة التنفيذ.. وقبل شراء العقار من المزاد بسعر يلامس المليون ريال، سمع رجل الأعمال من داخل القاعة بقصة سيدتين وابن معاق من الورثة، وقام بالمزايدة على العقارات الواقعة في أحد الأحياء القديمة في تبوك، حتى تمكن من شرائها، ثم فاجأ الورثة بردّ العقارات لهم أمام الجميع وعلى الفور؛ حيث تلقوا الخبر بفرحة عارمة سجدوا على إثرها شكرًا لله، ثم قدّموا شكرهم لرجل الأعمال على بادرته الطيبة.

وأثار الموقف مشاعر الحضور؛ حيث تعالت أصوات الحاضرين بـ"الله يجزاك خير، وبيّض الله وجهك"؛ فيما لم يستطع بعضهم أن يتمالك نفسه فانهمرت دموعهم تأثرًا بهذه المبادرة التي قام بها رجل الأعمال، ليقدم من خلال عمله أروع الأمثلة في جبر الخواطر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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