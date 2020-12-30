إنذارات أخيرة للمخالفين لمواعيد إغلاق المنشآت في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

وجهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، إنذارات أخيرة، لأصحاب المنشآت المخالفة لمواعيد الإغلاق المحددة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وفي حي الضواحي جرى شن حملات لمتابعة التزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والمطاعم بقرارات ومواعيد الغلق المحددة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وجرى رصد بعض المخالفات الجزئية لمواعيد الإغلاق في بعض المحال التجارية والمطاعم وصالونات الحلاقة، كما جرى التنبيه على أصحابها بالغلق الفوري، وتوجيه إنذارات أخيرة لهم بالالتزام التام بمواعيد الإغلاق.