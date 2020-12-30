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زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب شرق اليابان.. ولا تحذيرات من تسونامي

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زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب شرق اليابان.. ولا تحذيرات من تسونامي زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب شرق اليابان.. ولا تحذيرات من تسونامي

مصراوي Masrawy

09:49 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

طوكيو- أ ش أ:

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر شرق اليابان في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

وأفادت هيئة الأرصاد اليابانية - حسب ما أوردته صحيفة "ماينيتشي" اليابانية- بأن شدة الزلزال الذي وقع على عمق 60 كيلومترًا سجل 4 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني المكون من 7 درجات في أجزاء من محافظة إيباراكي شمال شرق العاصمة طوكيو وكذلك في بعض البلديات في محافظتي تشيبا وتوتشيجي المجاورتين.

ولم تصدر السلطات حتى الآن أي تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

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