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بعد سجنه 30 عامًا بأمريكا.. الجاسوس السابق جوناثان بولارد يصل إسرائيل

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بعد سجنه 30 عامًا بأمريكا.. الجاسوس السابق جوناثان بولارد يصل إسرائيل بعد سجنه 30 عامًا بأمريكا.. الجاسوس السابق جوناثان بولارد يصل إسرائيل

مصراوي Masrawy

09:49 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

تل أبيب- (أ ف ب):

وصل الأمريكي جوناثان بولارد الذي سجن في الولايات المتحدة في 1985 بعد إدانته بالتجسس لحساب الدولة العبرية، الأربعاء إلى إسرائيل حيث يعتبر بطلا، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وبولارد المحلل السابق في البحرية الأمريكية يبلغ من العمر اليوم 66 عاما وأمضى حُكما بالسجن لمدة 30 عاما لتسليمه وثائق سرية من الولايات المتحدة.

وقد أطلق سراحه في نوفمبر 2015 مع إلزامه وضع سوار إلكتروني واحترام حظر التجول، وخصوصا منعه من مغادرة الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات أخرى على الرغم من الضغوط الإسرائيلية ليتمكن من الرحيل. لكن وزارة العدل الأميركية رفعت الشهر الماضي هذه الشروط.

وذكرت صحف إسرائيلية كبرى بينها هآرتس وجيروزاليم بوست، أن جوناثان بولارد وزوجته إستر وصلا إلى إسرائيل الأربعاء. وتضمن التحقيق المصور لصحية اسرائيل هايوم صورة لبولارد وزوجته على متن طائرة وهما ضعان كمامة.

وفي 21 نوفمبر أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "برفع القيود عن جوناثان بولارد" وعبر عن أمله في أن يصل إلى اسرائيل "قريبا".

وذكر بيان أن نتنياهو "التزم العمل للتوصل إلى إطلاق سراح (بولارد) منذ سنوات" وعمل "بلا كلل" لإعادته إلى إسرائيل.

وكان بولارد وهو أمريكي يهودي أجرى في منتصف ثمانينات القرن الماضي اتصالات مع كولونيل إسرائيلي في نيويورك وبدأ في تسليمه أسرارا للولايات المتحدة مقابل عشرات الآلاف من الدولارات. وقد كشف في المجموع آلاف الوثائق الأمريكية.

وبقيت قضية بولارد عثرة في طريق العلاقات بين واشنطن وإسرائيل. ولم يغفر مسؤولون كباء في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) للجاسوس تسليمه مجموعة من المعلومات السرية الدفاعية مقابل المال في أوج الحرب الباردة، إلى الحليف الاستراتيجي الإسرائيلي للولايات المتحدة.

وتفيد وثائق رفعت وكالة الاستخبارات المركزية السرية عنها في 2012، ساعد بولارد إسرائيل في 1985 في قصف مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس - وهو هجوم أدى إلى سقوط ستين قتيلا - وفي اغتيال الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية خليل الوزير (أبوجهاد) في تونس في 1988.

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