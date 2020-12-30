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الخميس.. فصل التيار الكهربائي عن قريتين بدمياط

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الخميس.. فصل التيار الكهربائي عن قريتين بدمياط الخميس.. فصل التيار الكهربائي عن قريتين بدمياط

مصراوي Masrawy

09:47 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

دمياط- محمد إبراهيم:

أعلن قطاع كهرباء دمياط، فصل التيار عن عدد من الخطوط في فارسكور، يوم غد الخميس، بسبب أعمال الصيانة وتجديد المحولات.

وأوضح القطاع في بيان له، أنه من المقرر فصل مغذيات التيار من خط مجاري الحوراني بفارسكور، من الثامنة صباحًا، وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة، ويجرى فصل الخدمة عن قرية أبو جريدة ومنطقة المعلمين بمركز ومدينة دمياط، في الفترة ذاتها.

وأهاب قطاع كهرباء دمياط بسكان هذه المناطق اتخاذ التدابير اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة الخدمة.

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