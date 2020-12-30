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رئيس وزراء بريطانيا يفرض قيودا من المستوى الرابع لمكافحة كورونا

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رئيس وزراء بريطانيا يفرض قيودا من المستوى الرابع لمكافحة كورونا رئيس وزراء بريطانيا يفرض قيودا من المستوى الرابع لمكافحة كورونا

مصراوي Masrawy

09:46 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

لندن- أ ش أ:

وافق رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ على فرض قيود من المستوى الرابع لمكافحة ​انتشار السلالة الجديدة المتحورة من فيروس "كورونا"​ في أنحاء من بريطانيا وسط تزايد حالة القلق لدى ​​ هناك من سرعة انتشار هذه السلالة.

وذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، الأربعاء، أن البلاد تستعد لفرض قيود جديدة أكثر صرامة على السكان والمواطنين، مشيرة إلى أن ملايين الأشخاص سيخضعون لأوامر البقاء في المنزل اليوم بعد تسجيل رقم قياسي بلغ أكثر من 53 ألف إصابة بالفيروس التاجي أمس.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى نفاد أسرة العناية المركزة من مستشفيات لندن ما دفعها إلى وضع خطط لإرسال مرضى كوفيد-19 إلى أجزاء أخرى من البلاد بعد أن أعرب الأطباء عن مخاوفهم حيال كيفية تعامل الخدمة الصحية مع الأزمة خلال الأسابيع المقبلة.

وأفادت بأنه من المقرر أن يطلع وزير الصحة البريطاني مات هانكوك النواب اليوم بالمناطق الإضافية التي ستخضع لقيود المستوى الرابع وسط ضغوط رؤساء هيئة الخدمات الصحية الوطنية من أجل فرض قيود أكثر صرامة.

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مصراوي Masrawy

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