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طريق الكريمات والسويس والصحراوي الشرقى أبرزهم.. المرور تغلق 7 طرق رئيسية بسبب الشبورة المائية

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طريق الكريمات والسويس والصحراوي الشرقى أبرزهم.. المرور تغلق 7 طرق رئيسية بسبب الشبورة المائية طريق الكريمات والسويس والصحراوي الشرقى أبرزهم.. المرور تغلق 7 طرق رئيسية بسبب الشبورة المائية

مصراوي Masrawy

09:57 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

(مصراوي)

قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية ، صباح اليوم إلاربعاء ، إغلاق 7 طرق رئيسية بنطاق المحافظات بسبب الشبورة المائية.

كانت المتابعات الميدانية رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية وتعيق مستوى الرؤية وعلى الفور تم غلق طريق الاسكندرية الصحراوي و المحور في الاتجاهين لوجود شبورة، الطريق الصحراوى الشرقى ، طريق الكريمات و طريق السويس من الكيلو61 وحتي الكيلو 109 في الاتجاهين، طريق العلمين الصحراوى، و غلق الطريق الشرقي القديم من بني سويف حتي اسيوط ، لوجود شبورة شبورة كثيفة تعيق الرؤية .

وأهابت الادارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

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