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الصحة: فحص ٧ ملايين طالب بمبادرة الكشف عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"

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الصحة: فحص ٧ ملايين طالب بمبادرة الكشف عن "الأنيميا والسمنة والتقزم" الصحة: فحص ٧ ملايين طالب بمبادرة الكشف عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"

مصراوي Masrawy

09:49 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020


كتب - أحمد جمعة:
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فحص ٧ ملايين و٤٨ ألفاً و٨٥٤ طالباً بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها مطلع شهر نوفمبر الماضي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الحالي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تستهدف فحص ١٤ مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض ، وذلك بـ٢٩ ألفاً و٤٤٤ مدرسة حكومية وخاصة، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف "مجاهد" أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتابع "مجاهد" أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم، وذلك لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال ٢٥٠ عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.

وكشف "مجاهد" أن محافظة الشرقية تصدرت أعلى المحافظات، حيث تم فحص ٨٠٣ آلاف و٩٩٦ طالباً بها، تليها محافظة الدقهلية ٦٨١ ألفاً و٧٩٥ طالباً، ثم محافظة الجيزة ٥٠٥ آلاف و٦٧١ طالباً.

وأشار "مجاهد" إلى مشاركة ١٨٠٠ فريق طبي بالمبادرة، ويتكون كل فريق من ٣ أفراد (ممرضة، فني معمل، وإداري)، وتم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع الطلاب.

وأكد "مجاهد" أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب بكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.

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