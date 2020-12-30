أخبار عاجلة

26 وفاة و903 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
رفع الحد الأدنى للأجور.. هل سيؤمّن حياة كريمة للأردنيين؟ -
المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية في المملكة -
تسليم 222 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة للسكن في مختلف مدن ومحافظات المملكة -
17 دولة لها إجراءات خاصة لدخول مواطنيها للسعودية... تعرف عليها ؟ -
بالفيديو.. "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ 6 سلوكيات.. تعرف عليها -
"التجارة" تكافئ 19 مُبلغاً بـ 123 ألف ريال -
وزير البيئة يوافق على فتح سد وادي قنونا لتلبية احتياجات المزارعين -
تزامنًا مع إجازة نصف العام .. إقبال كبير من المتنزهين على واجهة "عسير البحرية" -
"السحيمي" رقيب أول بالقوات المسلحة بالمدينة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

روسيا ومصر.. من القلب إلى القلب

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
أهالي بغداد يحيون ذكرى اغتيال سليماني والمهندس

أهالي بغداد يحيون ذكرى اغتيال سليماني والمهندس

الشرطة البرازيلية تحبط محاولة سطو مسلح بسرعة فائقة

الشرطة البرازيلية تحبط محاولة سطو مسلح بسرعة فائقة

الولايات المتحدة: ثلاثة قتلى بسقوط طائرة على منزل

الولايات المتحدة: ثلاثة قتلى بسقوط طائرة على منزل

الجزائر.. حكم ببراءة السعيد و"توفيق" وطرطاق - تعليق الصغير سلام

الجزائر.. حكم ببراءة السعيد و"توفيق" وطرطاق - تعليق الصغير سلام

شبكة عيون الإخبارية