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26 وفاة و903 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن
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الأحد 03 يناير 2021 09:15 مساءً
رفع الحد الأدنى للأجور.. هل سيؤمّن حياة كريمة للأردنيين؟
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الأحد 03 يناير 2021 09:15 مساءً
المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية في المملكة
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الأحد 03 يناير 2021 09:08 مساءً
تسليم 222 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة للسكن في مختلف مدن ومحافظات المملكة
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الأحد 03 يناير 2021 09:08 مساءً
17 دولة لها إجراءات خاصة لدخول مواطنيها للسعودية... تعرف عليها ؟
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الأحد 03 يناير 2021 09:08 مساءً
بالفيديو.. "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ 6 سلوكيات.. تعرف عليها
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الأحد 03 يناير 2021 09:08 مساءً
"التجارة" تكافئ 19 مُبلغاً بـ 123 ألف ريال
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الأحد 03 يناير 2021 09:08 مساءً
وزير البيئة يوافق على فتح سد وادي قنونا لتلبية احتياجات المزارعين
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الأحد 03 يناير 2021 09:08 مساءً
تزامنًا مع إجازة نصف العام .. إقبال كبير من المتنزهين على واجهة "عسير البحرية"
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الأحد 03 يناير 2021 09:08 مساءً
"السحيمي" رقيب أول بالقوات المسلحة بالمدينة
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الأحد 03 يناير 2021 09:08 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
مصر
CBC Egypt
البنك المركزي يقرر مد العمل بالقرارات الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا حتى 30 يونيو 2021
مصر
CBC Egypt
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 10:05 صباحاً
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