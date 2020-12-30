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26 وفاة و903 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن
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الأحد 03 يناير 2021 09:15 مساءً
رفع الحد الأدنى للأجور.. هل سيؤمّن حياة كريمة للأردنيين؟
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الأحد 03 يناير 2021 09:15 مساءً
المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية في المملكة
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الأحد 03 يناير 2021 09:08 مساءً
تسليم 222 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة للسكن في مختلف مدن ومحافظات المملكة
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الأحد 03 يناير 2021 09:08 مساءً
17 دولة لها إجراءات خاصة لدخول مواطنيها للسعودية... تعرف عليها ؟
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الأحد 03 يناير 2021 09:08 مساءً
بالفيديو.. "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ 6 سلوكيات.. تعرف عليها
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الأحد 03 يناير 2021 09:08 مساءً
"التجارة" تكافئ 19 مُبلغاً بـ 123 ألف ريال
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الأحد 03 يناير 2021 09:08 مساءً
وزير البيئة يوافق على فتح سد وادي قنونا لتلبية احتياجات المزارعين
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الأحد 03 يناير 2021 09:08 مساءً
تزامنًا مع إجازة نصف العام .. إقبال كبير من المتنزهين على واجهة "عسير البحرية"
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الأحد 03 يناير 2021 09:08 مساءً
"السحيمي" رقيب أول بالقوات المسلحة بالمدينة
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الأحد 03 يناير 2021 09:08 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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مصر
Al Nahar TV
آخر النهار | المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تنظم ندوة تثقيفية حول العلاقات الخارجية بين مصر ولبيا
مصر
Al Nahar TV
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 10:03 صباحاً
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