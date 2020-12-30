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بريطانيا تُقر لقاح أسترازينيكا/أكسفورد المُضاد لكورونا

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بريطانيا تُقر لقاح أسترازينيكا/أكسفورد المُضاد لكورونا بريطانيا تُقر لقاح أسترازينيكا/أكسفورد المُضاد لكورونا

مصراوي Masrawy

09:38 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

لندن- (د ب أ):

أعلنت البريطانية، الأربعاء، أن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية سمحت باستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد.

وقالت الحكومة في بيان: "سوف تبدأ هيئة الخدمات الصحية الوطنية الآن في وضع استعداداتها المكثفة فى مرحلة التنفيذ لطرح لقاح جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا".

يشار إلى أن اللقاح هو الثاني الذي تتم الموافقة عليه للاستخدام في بريطانيا.

وكان لقاح من انتاج شركتى فايزر وبيونتك هو أول لقاح يحصل على الضوء الأخضر في بريطانيا من جانب وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية في 2 ديسمبر الجارى ، وبدأ استخدامه للأشخاص الأكثر عرضة للخطر وكبار السن في الأسبوع التالي.

ويضيف البيان: "مع اعتماد لقاحين الآن، سوف نتمكن من تطعيم عدد أكبر من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، وحمايتهم من المرض وتقليل الوفيات وتكدس المستشفيات".

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