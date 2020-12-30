أخبار عاجلة

26 وفاة و903 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
رفع الحد الأدنى للأجور.. هل سيؤمّن حياة كريمة للأردنيين؟ -
المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية في المملكة -
تسليم 222 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة للسكن في مختلف مدن ومحافظات المملكة -
17 دولة لها إجراءات خاصة لدخول مواطنيها للسعودية... تعرف عليها ؟ -
بالفيديو.. "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ 6 سلوكيات.. تعرف عليها -
"التجارة" تكافئ 19 مُبلغاً بـ 123 ألف ريال -
وزير البيئة يوافق على فتح سد وادي قنونا لتلبية احتياجات المزارعين -
تزامنًا مع إجازة نصف العام .. إقبال كبير من المتنزهين على واجهة "عسير البحرية" -
"السحيمي" رقيب أول بالقوات المسلحة بالمدينة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

سينوفارم" لقاحنا المُضاد لكورونا فعال بنسبة 79%

Print
سينوفارم" لقاحنا المُضاد لكورونا فعال بنسبة 79% سينوفارم" لقاحنا المُضاد لكورونا فعال بنسبة 79%

مصراوي Masrawy

09:32 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

بكين- (د ب أ):

ذكرت مجموعة "تشاينا ناشونال بايوتيك" الصينية للأدوية التي تدعمها الدولة أن أحد لقاحاتها المضادة لفيروس كورونا، المسبب لمرض كوفيد-19 فعال بنسبة 79.3% في منع الإصابة بالمرض، مما يسمح للشركة بتقديم طلب للحصول على ترخيص لتسويق عملية التطعيم لاستخدامه بين السكان، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج".

وتظهر البيانات المؤقتة أن اللقاح، الذي حصل بالفعل على ترخيص للاستخدام الطارئ له في الصين، آمن وأن الأشخاص الذين أخذوا اللقاحات في التجارب، جميعهم كونوا مستويات عالية من الأجسام المضادة، طبقا لبيان نشر على الموقع الالكتروني لمعهد "بكين بايولوجيكال بروداكتس"، التابع لشركة "سي.إن.بي.جي"، الشركة الأم لسينوفارم.

ومعدل فعالية اللقاح يفي بالحد الأدنى للفعالية وهي 50% الذي حددته هيئة مراقبة الدواء الأمريكية للاستخدام الطارئ للقاحات المضادة لمرض كوفيد-19.
وتعتزم الصين تطعيم 50 مليون شخص ضد مرض كوفيد-19، قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التي تبدأ في منتصف شباط/فبراير المقبل.

وتعتزم المركزية توزيع مئة مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي يتم اعطاؤها على مرتين والتي صنعتها شركتا "سينوفاك" و"سينوفارم" الصينيتان قبل الخامس من فبراير المقبل، طبقا لأخصائي في قطاع الصحة، على علم بالاجتماع.
ويهدف الإجراء إلى منع انتشار المرض، خلال العطلة، التي تشهد عادة سفر ملايين الأشخاص إلى بلادهم ليكونوا مع أسرهم.

وتمكنت الصين من احتواء الفيروس من خلال تتبع السكان والاختبارات الجماعية وإغلاق الحدود. ويحدث تفش بين الحين والآخر الآن، لكن يتم احتواؤه سريعا.
والأشخاص الذين سيتم تطعيمهم أولا هم موظفو الصحة ورجال الشرطة ورجال الإطفاء ومسؤولو الجمارك وعمال الشحن والخدمات اللوجستية وموظفو دار الرعاية وعمال المرافق،بحسب الصحيفة.
ومن المتوقع أن يبدأ التطعيم للشعب بعد العام القمري الجديد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الكمامة للجميع".. المواطنون يلتزمون بتعليمات الحكومة لمواجهة كورونا (صور)

"الكمامة للجميع".. المواطنون يلتزمون بتعليمات الحكومة لمواجهة كورونا (صور)

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

شبكة عيون الإخبارية