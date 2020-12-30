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بالجامعة والمتحف والمحطة.. مكتبة الإسكندرية تؤرخ لعروس المتوسط

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بالجامعة والمتحف والمحطة.. مكتبة الإسكندرية تؤرخ لعروس المتوسط بالجامعة والمتحف والمحطة.. مكتبة الإسكندرية تؤرخ لعروس المتوسط

مصراوي Masrawy

09:30 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

الإسكندرية- محمد البدري:

كشفت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن أحدث إصداراتها من مجلة "ذاكرة " التي تلقي الضوء على أحداث ومعالم وشخصيات هامة في تاريخ الدولة المصرية.

ويتناول الإصدار الذي يحمل رقم 42 ملفًا خاصًا عن مدينة الإسكندرية، وجوانب الفن والعمارة والإبداع بها، ويسلط الضوء على تاريخ جامعة الإسكندرية، ومحطة مصر للسكك الحديدية في نشأتها وتطورها، والمتحف اليوناني الروماني.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن الإصدار الجديد لذاكرة مصر، يتضمن مقالات متنوعة أبرزها عن الفن القبطي بعد مرور ألفي عام، واللوحة الجامعة الخطية في عصر أسرة محمد علي.

ويسلط العدد كذلك الضوء على مهنة بائع الطواف، والمراسيم الملكية التي نظمت عملها، والخدمة العسكرية في عهد محمد علي وخلفائه، وتاريخ كرة اليد المصرية في إِشارة إلى تنظيم مصر بطولة لكرة اليد خلال عام 2021.

و يتضمن أحدث إصدارات ذاكرة مصر، قصة "رخا" أول فنان كاريكاتير مصري (1910-1989)، وكذلك مئوية الفنان فريد شوقي، الذي أثرى السينما المصرية على مدار تاريخه.

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