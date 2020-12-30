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نتائج الثالثة.. "سينوفارم" الصينية: فعالية لقاحنا وصلت إلى 79%

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نتائج الثالثة.. "سينوفارم" الصينية: فعالية لقاحنا وصلت إلى 79% نتائج الثالثة.. "سينوفارم" الصينية: فعالية لقاحنا وصلت إلى 79%
يمكنه تكوين أجسام مضادة لفيروس كورونا بعد الحصول على جرعتين

نتائج الثالثة..

أظهرت نتائج المرحلة الثالثة من تجارب "سينوفارم" الصينية للقاح كورونا، أنه فعّال بنسبة 79.34% ضد الفيروس.

ووفقاً لموقع "جلوبال تايمز" أعلن معهد بكين للمنتجات البيولوجية التابع للشركة الصينية، أن اللقاح يمكنه تكوين أجسام مضادة لفيروس كورونا بعد الحصول على جرعتين، كما أكّد البيان على أن "سينوفارم" تقدمت لهيئة تنظيم الأدوية في الصين؛ للحصول على موافقتها لاستخدام اللقاح.

وفي الوقت نفسه لم يعلن البيان ما إذا كانت للقاح آثار جانبية أو عدد المتطوعين في التجارب أو المصابين بعد حصولهم على اللقاح.

ويجري معهد بكين للمنتجات البيولوجية المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح في أكثر من 10 دول أخرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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