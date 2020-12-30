أخبار عاجلة

"الخطوط الحديدية" تسجِّل رقمًا قياسيًّا عبر نقل أكثر من 733 ألف حاوية خلال عام 2020 -
"صناعي مكة" يحتفل  بتخرج 25 طالبًا بقسمي السيارات وقسم التبريد -
الإمارات تدين هجمات إرهابية في النيجر أسفرت عن إصابة ومقتل 70 مدنيًا -
إيران تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى بريطانيا -
أعضاء الكونجرس الجديد يبدأون حلف اليمين وسط صراع بشأن فوز بايدن -
​بجهود الأهالي.. 57 أسطوانة تنقذ مستشفى الحامول المركزي من نقص الأكسجين -
ترامب يزعم أن وفيات كوفيد "مبالغ فيها.. وفوتشي يرد -
نجوم الصحافة والفن في افتتاح معرض جمال فهمي (صور) -
الجيش الإسرائيلي يعلن عن محاولة تسلل من الأراضي اللبنانية -
بالفيديو.. "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ 6 سلوكيات.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أسواق الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 51.21 دولار للبرميل

Print
أسواق الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 51.21 دولار للبرميل أسواق الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 51.21 دولار للبرميل
ارتفعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.3%

أسواق الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 51.21 دولار للبرميل

صعدت النفط اليوم، الأربعاء، مدعمة بتراجع الدولار لأدنى مستوى في أكثر من عامين ونصف.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنحو 0.5%، إلى 51.21 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما ارتفعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.3%، إلى 48.13 دولار للبرميل، وفق رويترز.

ويتابع المستثمرون مستجدات سلالة كورونا الجديدة، إذ سجلت الولايات المتحدة أول إصابة بها بعد أقل من أسبوعين من اكتشافها في المملكة المتحدة.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 3/1/2021

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 3/1/2021

​للمغالاة وزيادة الأسعار.. القابضة للكهرباء تلغي الممارسة العامة لتوريد كابلات الجهد المتوسط

​للمغالاة وزيادة الأسعار.. القابضة للكهرباء تلغي الممارسة العامة لتوريد كابلات الجهد المتوسط

حدث في 8 ساعات| حقيقة رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز.. وخطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين

حدث في 8 ساعات| حقيقة رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز.. وخطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين

8 الصبح - الحكومة تنفي شائعة اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار خدماتها

8 الصبح - الحكومة تنفي شائعة اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار خدماتها

شبكة عيون الإخبارية