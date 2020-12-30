أخبار عاجلة

"الخطوط الحديدية" تسجِّل رقمًا قياسيًّا عبر نقل أكثر من 733 ألف حاوية خلال عام 2020 -
"صناعي مكة" يحتفل  بتخرج 25 طالبًا بقسمي السيارات وقسم التبريد -
الإمارات تدين هجمات إرهابية في النيجر أسفرت عن إصابة ومقتل 70 مدنيًا -
إيران تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى بريطانيا -
أعضاء الكونجرس الجديد يبدأون حلف اليمين وسط صراع بشأن فوز بايدن -
​بجهود الأهالي.. 57 أسطوانة تنقذ مستشفى الحامول المركزي من نقص الأكسجين -
ترامب يزعم أن وفيات كوفيد "مبالغ فيها.. وفوتشي يرد -
نجوم الصحافة والفن في افتتاح معرض جمال فهمي (صور) -
الجيش الإسرائيلي يعلن عن محاولة تسلل من الأراضي اللبنانية -
بالفيديو.. "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ 6 سلوكيات.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الحصيني يرسم خارطة هطولات الـ36 ساعة قادمة: هنا تتوزع

Print
الحصيني يرسم خارطة هطولات الـ36 ساعة قادمة: هنا تتوزع الحصيني يرسم خارطة هطولات الـ36 ساعة قادمة: هنا تتوزع
قال: تكون من خفيفة إلى متوسطة على عدة أجزاء وشبه غزيرة بأخرى

الحصيني يرسم خارطة هطولات الـ36 ساعة قادمة: هنا تتوزع

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في تويتر: توقعات الأمطار خلال "36" ساعة القادمة من يوم الأربعاء 15/ 5/ 1442هـ إلى صباح الخميس 16/ 5/ 1442 بإذن الله.

وأضاف: الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من: (مكة، والمدينة، وتبوك، والجوف، والشمالية، وشمال وجنوب غرب القصيم، وشبه غزيرة على شرق الجوف وشمال شرق حائل).حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية في المملكة

المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية في المملكة

تسليم 222 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة للسكن في مختلف مدن ومحافظات المملكة

تسليم 222 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة للسكن في مختلف مدن ومحافظات المملكة

17 دولة لها إجراءات خاصة لدخول مواطنيها للسعودية... تعرف عليها ؟

17 دولة لها إجراءات خاصة لدخول مواطنيها للسعودية... تعرف عليها ؟

بالفيديو.. "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ 6 سلوكيات.. تعرف عليها

بالفيديو.. "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ 6 سلوكيات.. تعرف عليها

شبكة عيون الإخبارية