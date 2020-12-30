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أبوظبي تعتمد نظام "التعليم عن بعد" وقائيا لمدة أسبوعين

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أبوظبي تعتمد نظام "التعليم عن بعد" وقائيا لمدة أسبوعين أبوظبي تعتمد نظام "التعليم عن بعد" وقائيا لمدة أسبوعين

مصراوي Masrawy

08:53 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

أبوظبي - (د ب أ):
اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، نظام "التعليم عن بعد" في كافة مدارس الإمارة، بما فيها المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية، لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني الذي سيبدأ في الثالث من يناير 2021 .

ولفتت اللجنة إلى أن القرار يأتي "ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة حرصا على صحة وسلامة المجتمع المدرسي".

وأشارت اللجنة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى أنه على جميع الطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس القادمين من خارج الدولة عبر أي من مطاراتها أو مداخلها الالتزام بمتطلبات الحجر الصحي كافة ووفقا للإجراءات المعلن عنها.

وأكدت أهمية التزام أولياء الأمور والطلبة والطاقم التدريسي وطاقم العمل في المدارس باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحتهم وصحة المجتمع.

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